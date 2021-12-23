ТОП-3 главных истеричек среди знаков зодиака

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 13 479

В каждой женщине должна быть изюминка. У Тельцов, Водолеев и Львов — это яркие истерики.

ТОП-3 главных истеричек среди знаков зодиака

Фото: Depositphotos / VaDrobotBO

Астролог Анна Зорина рассказала в Instagram, представительницы каких знаков зодиака не могут жить без разборок и скандалов. Истерики для них — смысл жизни.

Телец

Представительниц этого знака можно назвать девушками «с приветом». Истерика — их второе имя. Скандал у Тельцов в крови, а главный рычаг управления сильным полом — слезы. Рожденные под этим знаком знают все слабые места партнера и успешно пользуются этим. Нередко мужья уходят от этих дам из-за невозможности выносить подобную жизнь. Не все женщины-Тельцы такие. Встречаются среди них и спокойные дамы. При этом Тельцы спокойно могут избавиться от своих истерик, но для этого нужно провести большую работу над собой.

Водолей

Женщины-Водолеи нуждаются в постоянной эмоциональной подпитке. И если ее нет, то эти дамы пытаются разнообразить рутину истериками. Водолеи не бьют посуду и не кричат по ночам, но за словом в карман не полезут. Во время обострения ее партнеру лучше отойти подальше и ждать, пока возлюбленная успокоится.

Лев

Львицы нестабильны и их настроение меняется моментально. Истерики дам-Львов бурные и совершенно искренние. Представительницы этого знака говорят то, что думают. Из плюсов — Львы отходчивы. Когда буря минует, наступят долгие извинения и признания вины. Причины истерик часто кроются в окружении: Львицы хотят нравиться всем и очень волнуются за общественное мнение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина дала прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака. По словам астролога, наступившие 12 месяцев решительно изменят жизнь каждого — придется подстроиться, иначе проблем не избежать.

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