Пилоты столкнувшихся в Ленобласти самолетов проигнорировали сигнал диспетчера

Банальной невнимательностью объяснил причину столкновения в небе над Ленобластью двух легкомоторных самолетов заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru мужчина рассказал, что на аэродроме близ деревни «Гостилицы» в день крушения — 8 января — дежурил диспетчер. С его слов, он подавал пилотам Cessna 50 и Piper предупредительные сигналы. Однако никто из них не отреагировал.

«Погода была хорошая, все в штатном режиме работало. Сейчас будут пленку снимать и читать. Но диспетчер сказал, что информировал. Это чисто невнимательность обоих пилотов и все. Там даже другого быть не может», — заключил Базыкин.

Он процитировал очевидцев ЧП. С их слов, пилот на борту Cessna 50 не рассчитал траекторию полета и стойкой шасси «отрубил» хвост взлетавшему Piper. Пострадавшее судно закрутило, и уже через несколько секунд оно оказалось на земле.

«Упал на кабину, упал плоско — кабина сплющена, крылья целые. Хвост где-то в 200 метрах лежит со следами удара стойкой шасси. Естественно, и он (Piper — Прим.ред.) подломил Cessna стойку шасси — при посадке она вообще у него сломалась. Поэтому получили травмы люди, которые были еще и на Cessna. [Те, кто был на Piper] погибли», — отметил летчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту потерпевшего крушение под Петербургом легкомоторного самолета Piper находился экс-чиновник, бывший сотрудник Комитета по транспорту Северной столицы Николай Иванов.