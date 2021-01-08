Видео с места схода лавины на горнолыжной базе под Красноярском

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места схода лавины на горнолыжной базе в Норильске в Красноярском крае. На кадрах видно, что на месте ЧП ведутся раскопки. По предварительным данным, четыре человека, в том числе два ребенка, числятся пропавшими без вести.

Информация о пострадавших устанавливается. Согласно неподтвержденным данным, в одном из шести коттеджей, которые накрыла снежная масса, могла находиться семья из четырех человек. Данные проверяются.