Видео с места схода лавины на горнолыжной базе под Красноярском
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 498
Согласно неподтвержденным данным, под завалами могли находиться четыре человека, в том числе два ребенка.
Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места схода лавины на горнолыжной базе в Норильске в Красноярском крае. На кадрах видно, что на месте ЧП ведутся раскопки. По предварительным данным, четыре человека, в том числе два ребенка, числятся пропавшими без вести.
Информация о пострадавших устанавливается. Согласно неподтвержденным данным, в одном из шести коттеджей, которые накрыла снежная масса, могла находиться семья из четырех человек. Данные проверяются.
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