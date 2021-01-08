Видео с места схода лавины на горнолыжной базе под Красноярском

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 498

Согласно неподтвержденным данным, под завалами могли находиться четыре человека, в том числе два ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места схода лавины на горнолыжной базе в Норильске в Красноярском крае. На кадрах видно, что на месте ЧП ведутся раскопки. По предварительным данным, четыре человека, в том числе два ребенка, числятся пропавшими без вести. 

Информация о пострадавших устанавливается. Согласно неподтвержденным данным, в одном из шести коттеджей, которые накрыла снежная масса, могла находиться семья из четырех человек. Данные проверяются. 

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