Прощай, одиночество! Каким знакам зодиака повезет в любви в январе 2021 года

Новогодние каникулы, как и весь январь 2021 года принесут представителям разных знаков зодиака новые романтические приключения. Пока Венера расположена в знаке Стрельца, новые знакомства будут происходить легко — люди в этот период наиболее открыты и дружелюбны.

Некоторых поиски любви приведут к старым приятелям и знакомым, которые откроются с новой стороны. Люди старшего возраста не смогут устоять перед красотой молодости — возможно появление большого количества неравных союзов. Вторая половина января позволит проверить на прочность завязавшиеся отношения. Но кто же окажется самым везучим в любви?

Козерог

Обаятельные Козероги в начале года будут чувствовать себя очень уверенно, окружающие не смогут этого не заметить. Вероятность найти пару очень велика. Возможно даже, что на внимание Козерогов будут претендовать сразу несколько избранников, тогда придется делать непростой выбор. Начатые в январе отношения очень перспективны. Для кого-то встреча станет судьбоносной и приведет к созданию семьи.

Рак

В 2021 году успешными в любви будут все Раки. Так что не стоит пренебрегать выходами в свет и развлечениями — именно на вечеринках и в различных заведениях они будут знакомиться с интересными людьми. Поначалу связь может показаться несерьезной, но на самом деле велики шансы встретить любовь всей жизни именно сейчас.

Телец

К Тельцам как магнитом будут притягиваться поклонники и интересные собеседники. Праздничные дни наполнят их особой привлекательностью для противоположного пола, так что романтической встречи избежать будет практически невозможно. Вероятен роман с представителем другой национальности или религии, особенно в путешествиях. Главный совет дают звезды — не торопите события.

Рыбы

Многих представителей этого знака зодиака ждут позитивные перемены в личной жизни. Для некоторых Рыб открытием станет влюбленность в старого друга или знакомого. Не сидите дома и не теряйте возможность встретить свою судьбу. Но и торопиться в принятии решений не стоит. Позвольте отношениям развиваться постепенно и не давите на партнера.

Скорпион

Скорпионов ждут приятные встречи повсюду: в компаниях друзей, на вечеринках и даже в сети. К слову, интернет-знакомства вполне могут оказаться перспективными, так что умерьте скептицизм. Если дадите шанс отношениям со старым приятелем, которому нравитесь, окажетесь приятно удивлены. Даже безнадежно одинокие Скорпионы могут найти любовь в январе 2021 года, пишет астролог Golden Daisy.

Девы

Не состоящие в отношениях Девы не рвутся на поиск любовника, но звезды располагают к приятным знакомствам. Так что планы отдохнуть в кругу семьи могут быть нарушены, но самым приятным образом. Рыбам стоит проявить осторожность — завистники захотят помешать вашему счастью.

Лев

В начале года звезды наделяют Львов особым обаянием и привлекательностью. А в сочетании с их харизмой и красотой получится любовный коктейль, от которого никто не в силах будет отказаться. Пользуйтесь, одинокие! Все, что вам нужно — принарядиться и отправиться на вечеринку или прогулку. Поклонники не заставят себя ждать. Для Львов в январе также важно разобраться со старыми отношениями, не оставляя в них недомолвок и нерешенных вопросов.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 11 по 17 января для всех знаков зодиака.