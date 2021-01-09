Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом

Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. Как стало известно 5-tv.ru, медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния.

У актрисы диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.

Информацию о госпитализации актрисы подтвердил и ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат.