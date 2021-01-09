Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом
| Нюра Незванова Общество 2 041
Актрису доставили в лечебное учреждение в связи с ухудшением здоровья.
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. Как стало известно 5-tv.ru, медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния.
У актрисы диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.
Информацию о госпитализации актрисы подтвердил и ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат.
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