Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом

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Нюра Незванова
2 041

Актрису доставили в лечебное учреждение в связи с ухудшением здоровья.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. Как стало известно 5-tv.ru, медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния.

У актрисы диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.

Информацию о госпитализации актрисы подтвердил и ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат.

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