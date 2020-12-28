Госпитализированная с коронавирусом Фрейндлих отпрашивалась у врачей покурить

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Алексей Хитров
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Состояние народной артистки СССР медики оценивают как стабильно тяжелое, но говорят, что «в целом все нормально».

Госпитализированная с коронавирусом Фрейндлих отпрашивалась у врачей покурить

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Алиса Фрейндлих, которую экстренно госпитализировали в больницу № 122 имени Соколова с диагнозом коронавирус, интересуется у лечащих врачей, можно ли ей выйти из палаты покурить. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Сейчас актриса находится в палате интенсивной терапии, дышит самостоятельно, а до того, как поступить в больницу, несколько дней лечилась на дому. После ухудшения состояния ее доставили в медицинское учреждение, сообщил источник.

В больницу Алиса Бруновна поступила с поражением легких в 36%. Откуда в прессе возникли 80%, врачи не знают.

«Она в сознании, разговаривает, дышит сама — только получает кислородную поддержку. Это не ИВЛ, это просто маска, через которую ей дают подышать, чтобы насытить кислородом легкие», — пояснил собеседник издания.

Сейчас состояние актрисы оценивается как стабильно тяжелое. Сообщается, что картина болезни типичная для заражения коронавирусной инфекцией, с учетом пневмонии и почтенного возраста — Фрейндлих 86 лет. Прогнозов врачи не дают, но отмечают, что до выписки, скорее всего, далеко.

Сама Алиса Бруновна верит в лучшее, с персоналом общается доброжелательно. Курить ей, естественно, не разрешают.

«В целом — все нормально. Состояние Алисы Фрейндлих далеко не самое тяжелое. Бывали пациенты потяжелее и ничего, все обходилось благополучно», — резюмировал источник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в БДТ рассказали, что Алису Фрейндлих не стали подключать к аппарату ИВЛ, она находится на кислородной поддержке.

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