«Слово новое, приятное»: Авербух похвастался, каково быть мужем Арзамасовой
Свадьба прославленного фигуриста и актрисы состоялась 20 декабря 2020 года.
Фото, видео: Instagram @averbukhofficial
Экс-фигурист Илья Авербух счастлив быть мужем актрисы Елизаветы Арзамасовой. Об этом стало известно, когда он отреагировал на первое совместное фото с супругой на ее странице в Instagram. На снимке знаменитости нежно обнимают друг друга, актриса прильнула к Авербуху и закрыла от счастья глаза.
Спортсмен сделал репост фото и трогательно подписал его.
«С мужем… Слово-то какое новое, приятное», — признался он подписчикам.
Фолловеры порадовались за личное счастье своего кумира.
«Берегите Лизу, она у вас чудо, счастья вам»;
«Сохраните это счастье на долгие, долгие годы»;
«Илья, как же вы меня тронули вдвоем!» — написали они в комментариях.
У супругов большая разница в возрасте — 22 года. Сын Авербуха от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой младше новоявленной мачехи всего на девять лет. Так что у многих этот звездный союз до сих пор вызывает вопросы.
«Интересные такие судьбы у вас, вроде бы совсем из разных опер, а бац…» — написала ему одна из подписчиц.
«Мы совсем из одной оперы…» — незамедлительно отреагировал Авербух.
После Нового года Авербух с женой и сыном улетел в Сочи. Хотя поводом стала работа над ледовым шоу «Чемпионы», они с Арзамасовой превратили поездку в свадебное путешествие.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Арзамасова показала милое фото из отпуска с сыном Авербуха.
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