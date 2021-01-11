«Принцесса!» — молодая жена Петросяна перестала быть «гадким утенком»

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Анастасия Шадская
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Татьяна Брухунова, которую часто критикуют в сети за выбор одежды, предстала в новом элегантном образе.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна поразила всех стильным и элегантным образом. Фанаты Татьяны Брухуновой пришли в восторг от ее женственности после публикации нового поста в Instagram.

Очень часто выбор нарядов для «выходов в свет» Татьяны Брухуновой подвергается резкой критике, но не на сей раз. 

Instagram @bruhunova

Эта фотосессия стала практически гимном превращения из гадкого утенка в лебедя. Каждое новое фото из нее встречают бурными овациями и хвалят красоту молодой супруги юмориста.

«Очень стильно»;

«Волшебно»;

«Принцесса!»

«Королева!»

«Высший пилотаж!» — рассыпались в комплиментах поклонники Брухуновой.

Татьяна Брухунова менее года назад впервые стала матерью. Она подарила супругу Евгению Петросяну сына, которого назвали Ваганом. Ходили слухи, что речь шла о суррогатном материнстве, но Татьяна заверила всех, что рожала сама. С тех пор поклонники их пары надеются, что в семье с разницей в возрасте между супругами в 44 года появится еще один малыш.

Ранее 5-tv.ru приводил рассказ молодой жены Петросяна о болезни, с которой живет 16 лет.

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