Стала известна причина смерти матери актера Алексея Панина

Стало известно, от чего умерла мать актера Алексея Панина — журналистка Татьяна Власова. Женщина скончалась от последствий коронавируса, пишет Starhit.ru. Кроме того, родительница артиста имела и другие проблемы со здоровьем и давно болела.

Татьяна Власова скончалась еще 5 января, но предать это огласке решили позже. Женщина до сих пор не похоронена — близкие ждут, когда в Россию прилетит проживающий в Испании Алексей Панин. Как только он приедет, пройдет церемония прощания с его матерью.

Татьяна Власова была уважаемым журналистом, много лет работала редактором в издательстве «Наука». Несмотря на скандальную репутацию Алексея Панина в последние годы, она всегда поддерживала сына.

Сам Панин никак не прокомментировал в соцсетях случившуюся с его семьей трагедию. Известно, что артист очень любил мать, у них были нежные и доверительные отношения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где Алексей Панин учит дочь добывать еду в Испании.