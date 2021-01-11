Стала известна причина смерти эксперта-криминалиста из «Битвы экстрасенсов»

Телевизионный эксперт-криминалист, наиболее известный россиянам по участию в программе «Битва экстрасенсов» Михаил Виноградов умер от пневмонии. По информации 5-tv.ru, он заболел еще 23 декабря, а потом был госпитализирован в одну из столичных больниц. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Как сообщалось ранее, Михаила Виноградова не стало утром 1 января 2021 года. Последующая информация уточняется.