Стала известна причина смерти эксперта-криминалиста из «Битвы экстрасенсов»
| Светлана Шевченко Общество Эксклюзив 1 203
Михаил Виноградов приобрел популярность еще в начале нулевых, когда стал одним из первых специалистов, который стал комментировать вопросы в сфере психологии и экстросенсорики.
Фото: vk.com /m_v_vinogradov
Телевизионный эксперт-криминалист, наиболее известный россиянам по участию в программе «Битва экстрасенсов» Михаил Виноградов умер от пневмонии. По информации 5-tv.ru, он заболел еще 23 декабря, а потом был госпитализирован в одну из столичных больниц. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Как сообщалось ранее, Михаила Виноградова не стало утром 1 января 2021 года. Последующая информация уточняется.
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