Стала известна причина смерти эксперта-криминалиста из «Битвы экстрасенсов»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 203

Михаил Виноградов приобрел популярность еще в начале нулевых, когда стал одним из первых специалистов, который стал комментировать вопросы в сфере психологии и экстросенсорики.

Стала известна причина смерти эксперта-криминалиста из «Битвы экстрасенсов»

Фото: vk.com /m_v_vinogradov

Телевизионный эксперт-криминалист, наиболее известный россиянам по участию в программе «Битва экстрасенсов» Михаил Виноградов умер от пневмонии. По информации 5-tv.ru, он заболел еще 23 декабря, а потом был госпитализирован в одну из столичных больниц. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Как сообщалось ранее, Михаила Виноградова не стало утром 1 января 2021 года. Последующая информация уточняется.

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