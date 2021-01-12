«Удивительная встреча»: Рудковская опубликовала первый совместный снимок с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская рассказала своим подписчикам в Instagram романтичную историю знакомства с мужем — фигуристом Евгением Плющенко. С тех пор супруги дважды стали родителями. Их восьмилетний сын Александр пошел по стопам отца и делает успехи в фигурном катании, а младший Арсений появился на свет в сентябре 2020 года.

«12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале „Русская Зима“ заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году, а Дима Билан выступал там», — вспомнила Яна.

По словам продюсера, тогда никто еще не подозревал, что в Сочи пройдут Олимпийские игры. Не верила общественность и в успех творческого союза Рудковской и Билана. Первым его представителем был Юрий Айзеншпис, который в 2005 году умер от инфаркта миокарда. После него продюсером певца стала Яна: впоследствии Билан засиял одной из самых ярких звезд российской эстрады.

«На следующий год Дима с Женей выиграют конкурс „Евровидение-2008“ — единственные в русской истории, а Женя поучаствует еще в двух Олимпиадах и завоюет еще две медали для России, тем самым став единственным фигуристом с 1932 года — обладателем четырех наград в четырех Олимпиадах подряд и вторым спортсменом-фигуристом в мировой истории после шведа Йиллиса Графстрема», — добавила Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер заметила, что на опубликованных ею фото они с Плющенко знают друг друга около 15 минут. Знакомый фотограф сделал эти снимки, тем самым увековечив память о судьбоносной встрече.

«Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — обратилась Яна к супругу.

Знаменитую пару поздравили не только подписчики, но и их звездные друзья. К добрым пожеланиям присоединились «Мисс мира» 2008 года Ксения Сухинова, певицы Юлианна Караулова, Инна Маликова и Алсу, Светлана Бондарчук, модель Елена Кулецкая, которая когда-то снялась в одном из клипов Димы Билана. Также пост отметили лайком актриса Олеся Судзиловская и бизнесвумен Яна Расковалова.

«Долгих лет счастливой жизни! Вы супер-пара и сила»;

«Очень красивая и гармоничная пара. Поздравляем. Это точно судьба»;

«Ничего не бывает просто так! Сильные и красивые»;

«Прекрасная история трех успешных людей, есть к чему стремиться»;

«Красивое фото, не подумаешь, что 15минут знакомству»;

«У Плющенко глаз горит! Влюбленный взгляд даже через фото передается», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео праздника на льду, который устроили Рудковская и Плющенко в честь восьмого дня рождения их сына Саши.