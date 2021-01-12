Выпросила трусы: Хмельницкая о «романе» с Шевельковым на съемках фильма «Сердца трех»

Актриса Алена Хмельницкая прокомментировала слухи о романе с партнером по картине «Сердца трех» Владимиром Шевельковым. После выхода фильма на экраны в конце 90-х зрители, впечатленные романтической историей героев Фрэнсиса и Леонсии, сыгранных артистами, стали приписывать им связь в реальной жизни.

На самом деле никакого романа не было — отношения были приятельскими, призналась Хмельницкая. Актеры дружат по сей день и с теплотой вспоминают свой киноопыт. Так, «семейной шуткой», по словам Алены, стала история про обмен нижним бельем на съемках.

«Небольшую часть фильма „Сердца трех“ мы снимали в Индии. По сюжету я должна была заходить в океан. Я понимала, что если зайду туда, то буду практически голой. Я жутко стеснялась и не понимала, как мне сделать так, чтобы ничего не было видно. Я подошла к Володе и спрашиваю: „Какого цвета у тебя трусы?“ Он говорит: „Белые“. Я попросила их дать мне, а взамен хотела отдать ему свои», — рассказала 50-летняя Хмельницкая ведущему передачи «Судьба человека» Борису Корчевникову в день своего юбилея.

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Шевельков немало удивился просьбе, но поддержал коллегу и отдал ей свое белье. Женское в ответ не принял. В итоге временные неудобства актера, оставшегося без трусов, спасли Алену от страха и чувства неловкости в кадре.

«Я надела Володины белые трусы и пошла в океан. Я была спокойна: ведь если что-то и промелькнет, то это будет беленькое и незаметное», — вспоминала артистка.

Конечно, история придала нотку пикантности отношениям артистов, но не привела к роману. А участие в съемках фильма «Сердца трех», по словам Хмельницкой, стало судьбоносным и определило ее будущую карьеру. Алена была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, родила ему двух дочерей. С 2016 года актриса живет с бизнесменом Александром Синюшиным. А Владимир Шевельков счастливо женат на избраннице Ирине с 1992 года — они вырастили сына и дочь.

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