Украинские военнослужащие увольняются из армии после обучения в США

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Алексей Хитров
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На гражданку сбегают более половины бойцов, утверждает украинский журналист.

Украинские военнослужащие увольняются из армии после обучения в США

Фото: РИА Новости / Стрингер

Более половины украинских военных, прошедших обучение в США, по возвращении на родину увольняются из армии. Об этом заявил журналист, руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, сообщает «Экономика сегодня».

«Более 50% из тех, кто проучился в Штатах, не желают продолжать службу дальше», — подчеркивает Чмут.

Журналист посетовал, что в украинской армии сложилась критическая ситуация с кадрами, поскольку уходят самые квалифицированные специалисты.

«Уходят, как ни странно, самые адекватные, умные и те, кто может себя спокойно реализовать в гражданской жизни», — отмечает Чмут.

Он добавил, что программа США по обучению иностранных военнослужащих International Military Education and Training финансируется за счет американского бюджета. В рамках программы студенты получают не только специализированные знания, но и понятия о «демократических ценностях» и «правах человека». Также через обучение студентов США развивают отношения с военным руководством других стран.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, армия Украины перешла на систему воинских званий НАТО.

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