Украинский газ на 100 миллиардов рублей оказался под залогом в России

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Алина Потёмкина
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Активы украинского бизнесмена были заявлены в качестве обеспечения кредита у российской некоммерческой организации.

Украинский газ на 100 миллиардов рублей оказался под залогом в России

Фото: Depositphotos / Pakhnyushchyy

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа оказались в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов», сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год. В их числе находится природный газ на сумму в сто миллиардов рублей.

Согласно данным издания, активы были заявлены в качестве обеспечения по кредиту, выданному холдингу Ostchem Holding Limited, который входит в принадлежащую бизнесмену компанию. Помимо акций под залог попал и природный газ, стоимость которого оценивается в 98 миллиардов рублей.

Отмечается, что до 2014 года предприятия Фирташа импортировали газ из России, однако с 2015 года у Ostchem почти не осталось собственного газа в хранилищах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий вернуть Приватбанк Коломойскому.

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