Названа причина смерти звезды сериала «Обратная сторона луны» Дмитрия Гусева. По предварительной информации, 45-летний артист скончался от остановки сердца.

Тело известного артиста было найдено в автомобиле на Курьяновской набережной в Москве недалеко от съемочной площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Chevrolet Lacetti с Дмитрием Гусевым за рулем стояла на улице с включенным двигателем. Очевидец сообщил, что машина издавала характерный звук, когда педаль акселератора «вжата в пол».

Дмитрия Гусева российские зрители знают по работам в таких кинолентах и сериалах — «Физрук», «Склифосовский», «Марьина роща», «Воронины», «Метод Лавровой» и многие другие. Наибольшую известность ему принесла роль капитана милиции Игоря Жолобова в дуэте с Павлом Деревянко в картине «Обратная сторона луны».