При каких болях у детей нужно сразу вызывать неотложку

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram, какие боли в животе у детей могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Медик объяснил, что, если малыш жалуется на неприятные ощущения, которые локализуются вокруг пупка, бить тревогу не стоит. В остальных случаях необходима помощь врача.

Так, доктор срочно нужен, если у ребенка болит низ живота справа, в кале или рвотных массах есть следы крови, появились проблемы с мочеиспусканием или боль в животе сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью, поносом и повышенной температурой тела, сыпью или сонливостью.

Instagram @doctor_komarovskiy

«Начните с того, что поинтересуйтесь, давно ли ребенок ходил по „большой нужде“, и предложите посетить туалет. Если дефекация затруднена, используйте свечи с глицерином. Действуйте в соответствии с универсальными принципами помощи при боли. Не кормите ребенка, пока не попросит, хотя бы в течение часа после того, как перестанет жаловаться на боли в животе», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Комаровский объяснил, почему потеря обоняния при COVID-19 опасна для жизни.