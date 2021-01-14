Загадочное двойное убийство произошло на востоке Москвы

|
Светлана Шевченко
3 470

Тела двух братьев были обнаружены в запертой квартире с множественными ножевыми ранениями.

Загадочное двойное убийство произошло на востоке Москвы

Фото: depositphotos / AndrewLozovyi

Столичная полиция расследует загадочное двойное убийство, которое произошло в квартире на улице Аносова.

С заявлением полицию обратился начальник одного из погибших, который сообщил, что тот не вышел на работу. Мужчина приехал к нему, чтобы узнать, что случилось, но дверь никто не открывал. Так как квартира находится на первом этаже, взволнованный начальник решил заглянуть в окно и увидел, что там лежат два человека. Он подумал, что они спят. Через несколько часов он вернулся, но они также продолжали лежать.

В присутствии сотрудников полиции, спасателями была вскрыта дверь в квартиру, где выяснилось, что у с виду спящих мужчин множественные ножевые ранения. Известно, что погибшие были родными братьями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — «Убийство». Следователям предстоит выяснить, как убийце удалось скрыться и установить его личность.

Читайте также

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.53
-0.74 89.78
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
Певица Maruv выпустила коллекцию БДСМ-белья
10:31
Лидер республиканцев отказался инициировать процедуру импичмента Трампа
10:29
Когда московским школьникам отменят удаленку?
10:21
Что будет с ценами на бензин в РФ в 2021 году? — рассказал эксперт
10:12
Раскрыта новая схема взлома аккаунтов в соцсети «ВКонтакте»
10:10
Данилко прокомментировал скандальное фото со дня рождения Андрея Малахова

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, представители которых сказочно разбогатеют в 2021 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Лифт с женщинами и ребенком сорвался вниз в Красноярске — видео
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В США одобрили резолюцию об отстранении Трампа от власти
Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в ближайший месяц
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака