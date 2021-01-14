Загадочное двойное убийство произошло на востоке Москвы

Столичная полиция расследует загадочное двойное убийство, которое произошло в квартире на улице Аносова.

С заявлением полицию обратился начальник одного из погибших, который сообщил, что тот не вышел на работу. Мужчина приехал к нему, чтобы узнать, что случилось, но дверь никто не открывал. Так как квартира находится на первом этаже, взволнованный начальник решил заглянуть в окно и увидел, что там лежат два человека. Он подумал, что они спят. Через несколько часов он вернулся, но они также продолжали лежать.

В присутствии сотрудников полиции, спасателями была вскрыта дверь в квартиру, где выяснилось, что у с виду спящих мужчин множественные ножевые ранения. Известно, что погибшие были родными братьями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — «Убийство». Следователям предстоит выяснить, как убийце удалось скрыться и установить его личность.