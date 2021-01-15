«Не мешает мне»: Цымбалюк-Романовская продолжает «жить» в квартире вместе с Джигарханяном

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что до сих пор не выписала покойного бывшего мужа из квартиры, которую они приобрели вместе.

Армен Борисович ушел из жизни в ноябре 2020 года. Ему было 85 лет. По официальным данным, артист скончался в результате осложнений сахарного диабета и перенесенных инфарктов. Виталина была третьей и последней супругой знаменитого актера.

Несмотря на то, что брак со звездой был коротким и распался с громким скандалом, Цымбалюк-Романовская говорит, что тяжело переживает утрату. Она часто публикует совместные фотографии в социальных сетях, вспоминает Джигарханяна в многочисленных интервью. Виталина даже рассказывала, что часто «беседует» с его призраком по ночам. Сейчас пианистка живет в когда-то общей с режиссером квартире.

«Живу у себя дома, мне здесь очень хорошо. Адрес, я думаю, все знают, это в районе Рублевского шоссе. Кстати, в этой квартире прописан Армен Борисович. Он до сих пор „живет“ со мной и не мешает мне», — цитирует Цымбалюк-Романовскую сайт Teleprogramma.pro.

За несколько дней до бракосочетания жилье площадью 134 квадратных метра стоимостью около 30 миллионов рублей перешло в собственность Виталины. Многие знаменитости и поклонники Джигарханяна тогда обвинили бывшую жену в корысти и объяснили неравный союз звезд жаждой наживы со стороны Цымбалюк-Романовской. Но Виталина в ответ заявляла, что оформила на себя квартиру по желанию супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, несмотря на многочисленные признания в нежных чувствах к усопшему, Цымбалюк-Романовскую подозревают в новом романе.