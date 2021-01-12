«Зовет меня к себе»: Цымбалюк-Романовская «общается» с призраком Джигарханяна

Бывшая жена ныне покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что часто видит народного артиста СССР во сне и даже общается с его призраком по ночам.

Армен Борисович ушел из жизни почти два месяца назад. Виталина была третьей и последней супругой знаменитого актера. Женщина признается, что до сих пор не может пережить утрату, так как у пианистки не было никого ближе любимого мужчины.

«Его смерть стала для меня большим горем, хотя и держалась. Поэтому он часто снится мне, мы говорим, точно наяву. Он порой зовет меня к себе и говорит, что без меня ему плохо даже на том свете. А в ночь на Рождество ко мне явился его призрак — молча смотрел на меня и улыбался. Так, как в тот день, когда мы провели первую ночь любви вместе», — цитирует Виталину «Дни.ру».

Цымбалюк-Романовская добавила, что в последнее время стала очень сентиментальной. Она часто плачет, особенно по утрам, после ночных «бесед» с Джигарханяном.

Пианистка уверена, что между ней и Арменом Борисовичем сохранилась мистическая духовная связь, хоть противники союза в 2017 году и разлучили пожилого актера с молодой избранницей. Бытует мнение, что именно это событие стало началом конца для Армена Борисовича. Говорят, перед смертью он звал двух женщин — свою маму и Виталину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несмотря на нежные признания в чувствах к бывшему мужу Цымбалюк-Романовскую подозревают в новом романе.