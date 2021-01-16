🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 января, когда растущая Луна находится в созвездии Рыб, возрастает уровень творческой энергии. Представители многих знаков зодиака могут почувствовать прилив сил и желание сделать что-то новое и творческое. День будет удачным для реализации планов. Однако необходимо быть осторожными и не попасть в ловушку иллюзий.

♈ Овен

Миссия «Доминирование Мира» хорошо подходит вам, Овны. Но не забывайте, что вы можете быть самой непобедимой версией себя, когда вы ставите заботу о себе выше всего остального. Пришло время найти неуловимый баланс между работой и личной жизнью. Как вы ухаживаете за своим внутренним миром? Какие занятия заставляют вас чувствовать себя бодрыми? Позвольте себе сделать несколько вещей, которые сегодня не связаны с вашими целями.

Космический совет: найдите золотую середину между работой и личной жизнью.

♉ Телец

Вы снова танцевали со своими демонами, Тельцы? Вселенная хочет, чтобы вы запомнили: ваш разум — ваш самый мощный инструмент. Используйте его, чтобы создать прекрасную реальность для себя, установить намерения, которые поддержат путешествие вашей души. Помните, слова, которые мы используем, когда говорим с собой, так же важны. Будьте добрыми. Будьте нежными. Вы незавершенный шедевр.

Космический совет: пришло время создать идеальную жизнь для себя.

♊ Близнецы

Если вы верите в закон притяжения, вам нужно попробовать им воспользоваться. Держите чистую мысль в своем уме 17 секунд, чтобы привести Вселенную в движение. Желание будет становиться все сильнее и сильнее, когда достигнет 68 секунд. Если то, что вы просили, согласуется с вашим высшим благом, оно найдет путь в ваше существование. Помните, что принятие необходимых действий является неотъемлемой частью процесса. Только не спешите. Сдайтесь высшей силе, зная, что все, что вы заслуживаете, со временем придет к вам.

Космический совет: исполнение желаний зависит от чистоты ваших мыслей.

♋ Рак

Раки, есть один способ для повышения производительности: составьте список из пяти реалистичных задач. Чем проще и точнее вы сформулируете мысль, тем легче будет достичь цели. Таким образом, вы сможете сделать больше и уделить этому делу ваше пристальное внимание. Помните, чтобы создать среду без помех для себя, нужно свести к минимуму отвлекающие факторы.

Космический совет: составьте список дел и приступайте к их выполнению.

♌ Лев

Думайте о себе как о генеральном директоре своей жизни, воплощая это грандиозное видение в свою реальность. Львы, осознайте, что вы создаете все вокруг себя так, как вы хотите. Поэтому говорите с уверенностью и верьте, что-то, к чему вы стремитесь, уже ваше. Хорошая новость: рядом с вами отличные люди. Как всегда, продолжайте вдохновлять друг друга.

Космический совет: вы и только вы можете руководить своей жизнью.

♍ Дева

Вы — целитель, колдун, отличный работник и знахарь. Вы — луч надежды в мире темных облаков. Прикоснись к своей внутренней силе, Девы. Посмотрите, как вы можете использовать свои подарки от Вселенной для высшего блага. Вы обладаете силой удерживать пространство для других, несмотря на то, что вы можете пережить на личном фронте. Помните, что вы не всегда можете облегчить проблемы окружающих, но вы можете заставить их чувствовать себя увиденными и услышанными. Сегодня слова вашей силы — доброта, сострадание и сочувствие.

Космический совет: пролейте свет на мир.

♎ Весы

Помните, Весы, что вам не стоит отдавать всего себя тому, для кого вы просто один из вариантов. Что если вы оставите себе всю любовь и внимание, которые вы изливали на других? Вы встанете на путь создания совершенно иной жизни для себя. Ваши мечты и видения требуют вашего пристального внимания. Сделайте их приоритетом. Использование вашего высочайшего потенциала поможет значительно расшириться вашей империи.

Космический совет: возведите в приоритет свои желания.

♏ Скорпион

Это нормально, изменить свои приоритеты. Это нормально, изменить ход вашей жизни. Ваши изменяющиеся убеждения являются доказательством того, что вы преображаетесь со скоростью света. Продолжайте фокусироваться на этом процессе. Найдите минутку, чтобы оценить вашу материальную и нематериальную реальность. Это даст вам ясность, что пора переписать сценарий. При этом, Скорпионы, не беспокойтесь слишком сильно о том, что теряете — это все часть вселенского плана.

Космический совет: умрите, чтобы получить возможность возродиться.

♐ Стрелец

Обратите внимание на людей из вашего прошлого, которые снова возвращаются в вашу жизнь. Вам предстоит продолжить незаконченный разговор, который должен был состояться давным-давно. Может быть это цикл, который уже пора прекратить? Слушайте свою интуицию, Стрельцы! С другой стороны, некоторые из вас могут почувствовать, что есть потенциал для нового старта. На этот раз все правильно. PS: Если вы встретите «знакомого незнакомца», знайте, что за этим стоят звезды.

Космический совет: случайное — не случайно!

♑ Козерог

Как лучше всего описать ваши отношения, Козероги? Душевное встречает чувственное. Непостижимая и даже потусторонняя сила любви, которая выводит вас за пределы земного царства. Вам повезло, что в вашей жизни есть человек, который вас любит целиком, а не только отдельные части вас, которые считаются «вкусными»! Если же вы одиноки, то звезды рекомендуют вам вспомнить, а не встречались ли вы недавно взглядом с кем-то особенным? Впрочем, не торопитесь на этот раз. Для более глубокой интимности сначала установите связь вне спальни.

Космический совет: любовь, которая должна прийти в вашу жизнь уже на полпути.

♒ Водолей

Откажитесь от ответственности, Водолеи! Сегодня может произойти абсолютно все. У некоторых могут произойти случайные встречи, которые, вероятно, откроют дверь в блестящее будущее. Приготовьтесь стартовать, только не упустите момент, действуйте вовремя. Мощная энергия, которой вы обладаете, может даже объединить вас с сильными игроками в отрасли. Станьте послом своего бренда. Не уклоняйтесь от того, чтобы вас видели и слышали. Знайте, что вы заслуживаете лучшего и настало время его получить.

Космический совет: не пренебрегайте случайными знакомствами.

♊ Рыбы

Из тьмы на свет! После периода тяжелой борьбы вы можете почувствовать, что все меняется к лучшему. Если прорыв еще не зафиксирован, это нормально. Знайте, что мир уже обратил внимание на усилия, которые вы приложили. Сегодня некоторые из вас почувствуют, что преодолели огромное препятствие на личном фронте. Готовы к следующему этапу единения? Позвольте таинственным силам творить с вами чудеса.

Космический совет: отмечайте как большие, так и маленькие победы.

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