Кто будет получать пенсию больше 30 тысяч рублей в 2021 году?

Некоторые россияне в 2021 году с учетом индексации смогут получать пенсии в размере более 30 тысяч рублей. Об этом руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил агентству «Прайм».

По его словам, на такую выплату могут рассчитывать неработающие граждане, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тысяч рублей.

«На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян», — пояснил Биезбардис.

Сейчас средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам равен 17,5 тысячи рублей. Пенсия, напомнил эксперт, это фиксированная выплата, которую государство устанавливает в едином размере для всех. Остальная же сумма рассчитывается, исходя из индивидуальных коэффициентов.

Чем выше «белая» зарплата, которую в течение жизни получал гражданин, и чем дольше он трудился официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и тем выше его возможная пенсия. Страховая пенсия может быть увеличена за счет премиальных коэффициентов, которые начисляют при отсрочке выхода на пенсию — после пяти лет прибавка составит 40%, после десяти лет — 80%.



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