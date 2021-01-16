Не простили предательства? Юрьева из «Уральских пельменей» игнорирует Михалкову

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Егор Измалкин
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Юлия Михалкова покинула шоу в 2019 году из-за того, что ее не сделали акционером проекта.

Не простили предательства? Юрьева из «Уральских пельменей» игнорирует Михалкову

Фото: Instagram @mihalkova

Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева призналась, что не поддерживает отношений с бывшей коллегой по шоу Юлией Михалковой в сторис своего Instagram.

Одна из подписчиц спросила, сохранила ли артистка общение c бывшей звездой юмористического проекта Михалковой.

«Вот с этой женщиной общаюсь», — написала Юрьева и опубликовала снимок улыбающейся Ксении Корневой.

Instagram @ilana7788

Юлия Михалкова покинула в 2019 году «Уральские пельмени» и с головой окунулась в так сказать индивидуальное творчество. Например, она написала книгу о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Также девушка оказывает психологические консультации в соцсетях.

Лидер команды Сергей Исаев заявлял, что Юлия хотела войти в состав акционеров шоу, но ей в этом отказали, и поэтому артистка ушла. Как сообщает Teleprogramma.pro, сама Михалкова утверждает, что поддерживает связь с некоторыми членами юмористической труппы, например с Андреем Рожковым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рожков скептически относится к успехам Юлии Михалковой.

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