Можно ли заразиться COVID-19 во время крещенских купаний

Специалист по лечению коронавируса в домашних условиях Родион Осешнюк предупредил о главных рисках погружения в ледяную прорубь.

Клинический фармаколог и специалист по лечению СOVID-19 в домашних условиях Родион Осешнюк рассказал 5-tv.ru, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией во время традиционных купаний в ледяной проруби на Крещение.

«Приверженцами этого известного метода были такие люди медицины как Гиппократ, Склифосовский и Павлов, знаменитый полководец Александр Суворов. Но мы должны помнить, что это не только полезное, но и опасное занятие», — предупредил эксперт.

Купание в проруби как способ укрепить здоровье широко распространено. Профессиональные «моржи» в любом возрасте выглядят бодрыми, легче переносят сезоны простуд, отличаются крепкой физической формой и хорошим состоянием кожи.

«Конечно, это сильный стресс для организма, а во время стресса мы становимся сильнее, быстрее, иммунитет становится крепче. Сосуды сужаются при погружении в прорубь и расширяются, когда мы выходим на поверхность — из-за этого такой розовый румянец на щеках, прекрасное настроение», — сказал Осешнюк.

Но не каждый, кто решил начать здоровый образ жизни, может бесстрашно бросаться в ледяную пучину. Для неподготовленного человека погружение может обернуться не пользой, а серьезными проблемами со здоровьем.

globallookpress.com / Radek Petrasek

«Купание в проруби запрещено людям с хроническими заболеваниями, с недолеченными заболеваниями, а также признаками различных острых респираторных и вирусных инфекций. Заразиться новой коронавирусной инфекцией во время купания в проруби на открытом воздухе довольно сложно, но возможно подорвать свой иммунитет, если организм не подготовлен, если вы никогда не занимались закаливанием», — считает врач.

Ныряние в ледяную воду крайне опасно для людей с заболеваниями сердца. Таким желающим стать «моржами» необходима консультация с лечащим доктором. Специалист в соответствии с состоянием здоровья подберет индивидуальную и безопасную систему закаливания.

«Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы купание в проруби чревато (для неподготовленного организма) инфарктами и инсультами. Дорогие друзья, давайте подходить к нашим традициям с умом и готовиться, если вы все-таки планируете купаться в Крещение», — резюмировал Осешнюк.

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