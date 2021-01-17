Объявленного в розыск Навального задержали в «Шереметьево»
Лайнер «Победы» должен был совершить посадку во «Внуково», однако был перенаправлен на другой аэродром.
Фото, видео: ТАСС / Celestino Arce, 5-tv.ru
Объявленный в розыск блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево». Навальный был остановлен сотрудниками полиции, когда проходил паспортный контроль.
Факт задержания подтвердили в пресс-службе УФСИН по Москве.
«17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — говорится в сообщении ведомства
Блогер с супругой покинул борт «Победы» вместе со всеми пассажирами и доехал до здания аэропорта в автобусе. В терминале Навальный устроил пресс-подход на фоне банера с изображением Кремля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по возвращении в Россию Алексея Навального намерены задержать сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, Навальный находится на учете с 2015 года, так как был признан виновным в совершении преступления, однако реальный срок ему заменили условным. Согласно закону, он обязан являться в ведомство два раза в месяц для регистрации. В течение 2020 года он шесть раз манкировал этой обязанностью еще до своей госпитализации и отъезда на лечение в Германию. После выписки из клиники Charite он также проигнорировал уведомления о явке. 29 декабря блогера объявили в розыск. Теперь по возвращению на родину его обязаны задержать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими почестями проводили Навального из Германии.
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