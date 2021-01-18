Меру пресечения для Навального изберут на выездном заседании суда
Блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, назначенного ему при замене реального срока условным по делу от 2014 года.
Фото: Instagram @navalny
Суд изберет меру пресечения для Алексея Навального на выездном заседании, пишет Интерфакс со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.
Предварительно, рассмотрение представления о мере пресечения для блогера пройдет в здании 2 ОП УВМД России по городу Химки.
В ФСИН сообщили, что с 29 декабря 2020 года российский блогер Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.
Навальный был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Ему был назначен испытательный срок — 5 лет.
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