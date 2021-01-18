Меру пресечения для Навального изберут на выездном заседании суда

|
Нюра Незванова
3 335

Блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, назначенного ему при замене реального срока условным по делу от 2014 года.

Меру пресечения для Навального изберут на выездном заседании суда

Фото: Instagram @navalny

Тема:
Задержание Алексея Навального

Суд изберет меру пресечения для Алексея Навального на выездном заседании, пишет Интерфакс со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Предварительно, рассмотрение представления о мере пресечения для блогера пройдет в здании 2 ОП УВМД России по городу Химки.

В ФСИН сообщили, что с 29 декабря 2020 года российский блогер Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по возвращении в Россию Алексея Навального намерены задержать сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, Навальный находится на учете с 2015 года, так как был признан виновным в совершении преступления, однако реальный срок ему заменили условным. Согласно закону, он обязан являться в ведомство два раза в месяц для регистрации. В течение 2020 года он шесть раз манкировал этой обязанностью еще до своей госпитализации и отъезда на лечение в Германию. После выписки из клиники Charite он также проигнорировал уведомления о явке. 29 декабря блогера объявили в розыск. Теперь по возвращению на родину его обязаны задержать.

Навальный был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Ему был назначен испытательный срок — 5 лет.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Омские медики пришли к заключению, что причина состояния пациента в резком нарушении обмена веществ, ядов или их следов в организме блогера не обнаружили.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что блогер якобы был отравлен «веществом нервно-паралитического действия группы „Новичок“». Однако никаких конкретных доказательств до сих пор представлено не было, несмотря на неоднократные запросы Москвы.

Тема:
Задержание Алексея Навального
18 янв
Лавров объяснил, зачем Западу нужна история с Навальным
18 янв
В МИД РФ ответили «обеспокоенным» судьбой Навального зарубежным деятелям
17 янв
Алексея Навального задержали в аэропорту «Шереметьево»
17 янв
Объявленного в розыск Навального задержали в «Шереметьево»
17 янв
Самолет с Навальным приземлился в «Шереметьево»
17 янв
Самолет с Навальным перенаправили в «Шереметьево»
17 янв
Полиция выпроводила на улицу толпу встречающих во «Внуково»
17 янв
Дебошира задержали во «Внуково» — видео
17 янв
Проводили с почестями: Навального привезли в аэропорт Берлина сотрудники немецких спецслужб
17 янв
Навального привезли в аэропорт Берлина в кортеже с мигалками

Читайте также

-5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.55
-0.25 89.25
-0.40
ТОП-4 зодиакальных пары, которых ждет расставание в 2021 году

Последние новости

14:35
Голунов описал в суде, как ему подбросили наркотики
14:19
Массовая вакцинация: где сделать прививку от COVID и какие есть противопоказания
14:10
Лию Ахеджакову выписали после борьбы с коронавирусом
14:02
Сход лавины произошел на горнолыжную трассу в КЧР
13:54
Авто протаранило пятерых пешеходов на трамвайных путях в Петербурге
13:47
Женщина в Ростовской области приняла роды у дочери и утопила внука

Сейчас читают

Больше никаких запретов: в Башкирии вводят «антиковидные паспорта»
ТОП-4 зодиакальных пары, которых ждет расставание в 2021 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака
Не простили предательства? Юрьева из «Уральских пельменей» игнорирует Михалкову

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

НКО в США требует от Apple удалить Telegram из App Store
Что такое «ковидные паспорта» и нужны ли они вообще
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака