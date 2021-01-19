«Никаких шансов»: 38-летний Корчевников объяснил, почему останется холостым

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» сказал, что у него нет шансов жениться. Признание он сделал во время беседы с адвокатом Александром Добровинским, пишет Teleprogramma.

В один из моментов речь зашла о том, что адвокат — любитель модно и стильно одеваться. В частности, Корчевников обратил внимание, что Добровинский носит красивые бабочки, и признался, что сам их никогда не надевал и не знает, как их завязывать.

Адвокат в свою очередь подчеркнул, что бабочки на резинке носят только официанты, поэтому надевать нужно те бабочки, которые завязываются. После этого Добровинский показал, как крепить бабочку.

«Я смотрю в ваши глаза вместо зеркала», — при этом заметил адвокат.

«Боже мой. У меня никаких шансов. Я продолжу носить бабочки на резинке и так и останусь холостым», — сказал в ответ телеведущий.

Несмотря на то, что Борису Корчевникову уже 38 лет, он никогда не был женат. Телеведущему постоянно приписывают разные романы, в то время, как сам неоднократно признавался ведущий, он никак не может встретить свою любимую женщину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, холостой Корчевников многие годы поддерживает отношения с журналисткой Олесей Лосевой, с которой еще в детстве вел телепередачу.