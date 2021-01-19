Названа причина смерти бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева

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Светлана Шевченко
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Последние годы тележурналист работал на ВГТРК.

Фото, видео: ТАСС / Данилюшин Александр; YouTube / DerAndrej82, Igor Chavrot, Мастерская КОМПРОС; Fscebook / Выхухолева Мария

Причиной смерти известного телеведущего и журналиста Игоря Выхухолева были проблемы с сердцем. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария.

Игорь Выхухолев умер накануне, 18 января, на 67-м году жизни. Свою карьеру на телевидении он начал еще в начале 80-х, когда пришел на Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время». Позднее он уехал в Токио в качестве корреспондента. А уже в мае 1992 года стал ведущим информационных программ ГТРК «Останкино». В декабре 1994 года он перешел в студию программы «Время».

На Первом канале Выхухолев работал до 2006 года, после чего перешел на ВГТРК.

Информации о дате прощания и похорон пока не сообщается.

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