Названа причина смерти бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева

Причиной смерти известного телеведущего и журналиста Игоря Выхухолева были проблемы с сердцем. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария.

Игорь Выхухолев умер накануне, 18 января, на 67-м году жизни. Свою карьеру на телевидении он начал еще в начале 80-х, когда пришел на Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время». Позднее он уехал в Токио в качестве корреспондента. А уже в мае 1992 года стал ведущим информационных программ ГТРК «Останкино». В декабре 1994 года он перешел в студию программы «Время».

На Первом канале Выхухолев работал до 2006 года, после чего перешел на ВГТРК.

Информации о дате прощания и похорон пока не сообщается.