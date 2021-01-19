Семейная пара избила врача-педиатра прямо в петербургской поликлинике

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел днем 18 января на Караваевской улице.

Семейная пара избила врача-педиатра прямо в петербургской поликлинике

Фото: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox

Семейная пара избила врача-педиатра прямо в рабочем кабинете поликлиники № 73 в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел днем 18 января на Караваевской улице.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за вакцины АКДС — комбинированного препарата для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний: столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекций. 58-летняя опытная врач рекомендовала родителям ребенка именно отечественный вариант. В свою очередь, мать малыша настаивала на импортном аналоге «Пентаксим».

Педиатр констатировала, что показания для применения требуемой вакцины отсутствуют. Специалист хотела отнести карту ребенка главному врачу, но в этот момент в историю болезни вцепилась мать маленького пациента. Завязалась потасовка, в ходе которой врач получила несколько ударов по голове. Женщина стала звать на помощь коллег.

В этот момент в кабинет ворвался глава семейства, и распылил перцовый баллончик в направлении педиатра. В результате медик была госпитализирована с химическим ожогом роговицы глаза, сотрясением мозга и ушибами. Дебошира задержали. Им оказался 33-летний приезжий из Северодвинска Архангельской области. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Не исключено, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина в домашних условиях пытался кастрировать любовника подруги в Петербурге.

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