Каким категориям россиян увеличат выплаты с 1 февраля 2021 года?

|
Егор Измалкин
1 078

Информация об увеличении пособий содержится в проекте постановления правительства РФ, представленном Минтрудом.

Каким категориям россиян увеличат выплаты с 1 февраля 2021 года?

Фото: Depositphotos / yli9445yli9445

Некоторым категориям граждан с 1 февраля 2021 года могут увеличить размер пособий, выплат и компенсации на 4,9%. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, представленном Министерством труда. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, повышение выплат с начала следующего месяца коснется Героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена Славы, ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших от воздействия радиации. Кроме того, прибавку к выплатам получат семьи с детьми.

В пояснительной записке к нормативному акту говорится, что коэффициент индексации определен, исходя из сложившегося за прошлый год индекса потребительских цен, который равен 104,9%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей.

Читайте также

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.36
-0.36 89.15
-0.06
Какие знаки зодиака имеют шансы встретить любовь в 2021 году?

Последние новости

18:34
Трамп обещал вернуться «в том или ином виде»
18:32
Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва
18:22
Взрыв в Мадриде произошел в доме, где проживают священники
18:21
Четверо бойцов МВД в Чечне получили ранения во время ликвидации банды Бютукаева
18:10
Почему Любовь Успенская уволила всех своих сотрудников?
18:05
Как приготовить кабардинское блюдо гедлибже — пошаговый рецепт с фото

Сейчас читают

Проклятье Текумсе: чего стоит опасаться вступающему в должность Байдену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака
Какой месяц в 2021 году будет самым удачным для каждого знака зодиака?
Что поможет каждому знаку зодиака разбогатеть в 2021 году?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Первые шаги в качестве сенатора Байден сделал еще в советском Ленинграде
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака