Каким категориям россиян увеличат выплаты с 1 февраля 2021 года?

Некоторым категориям граждан с 1 февраля 2021 года могут увеличить размер пособий, выплат и компенсации на 4,9%. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, представленном Министерством труда. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, повышение выплат с начала следующего месяца коснется Героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена Славы, ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших от воздействия радиации. Кроме того, прибавку к выплатам получат семьи с детьми.

В пояснительной записке к нормативному акту говорится, что коэффициент индексации определен, исходя из сложившегося за прошлый год индекса потребительских цен, который равен 104,9%.

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