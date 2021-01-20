Какие знаки зодиака имеют шансы встретить любовь в 2021 году?

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Алексей Хитров
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Звезды сложатся удачно только для пяти знаков, считают астрологи.

Какие знаки зодиака имеют шансы встретить любовь в 2021 году?

Фото: Depositphotos / basarabmargo.gmail.com

Астрологи называют пять знаков зодиака, представителям которых в этом году повезет в личной жизни и они встретят партнера своей мечты.

Овен

Овнам в наступившем году суждено безумно и серьезно влюбиться. Звезды рекомендуют отбросить скептицизм и осторожность и окунуться в любовные  приключения. Поскольку у Овнов репутация очень эмоциональных людей, год окажется для них весьма захватывающим.

Телец

Тельцам посчастливится встретить людей, с которыми они совместимы по гороскопу, поэтому они могут рассчитывать на изменения в личной жизни, начиная с весны. Летом Тельцы будут больше предаваться коротким романам и интрижкам, но у них есть шанс начать настоящую любовную историю, которая продлится очень долго.

Лев

Лев уже давно мечтает обрести любовь, и в этом году Вселенная услышит его: он, наконец, встретит человека, который станет его второй половиной. Однако при этом звезды советуют Льву не торопиться в любовных делах.

Водолей

Летние месяцы у Водолеев будут полны захватывающих романтических знакомств. Они обязательно встретят своего человека и начнут строить с ним отношения, которые  перерастут в крепкий и счастливый брак. Главное, говорят звезды, не пропустить того, кто предназначен вам свыше.

Рыбы

Рыбы в этом году встретят любовь при условии, что перестанут быть колючими, смогут раскрыться и избавиться от внутренних барьеров. Как только им это удастся, люди увидят, какие это на самом деле очаровательные и неотразимые люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой месяц в 2021 году будет самым удачным для каждого знака зодиака.

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Какие знаки зодиака имеют шансы встретить любовь в 2021 году?

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