Какой месяц в 2021 году будет самым удачным для каждого знака зодиака?

Новый 2021 год начался совсем недавно, но многие хотят знать, что он им готовит. У каждого представителя зодиакального круга есть «свой» месяц в году, который будет наиболее успешным. Когда каждому следует ловить удачу за хвост, рассказали астрологи.

Овны

Для Овнов успешным месяцем станет апрель. В это время сразу на несколько недель к ним «прилипнет» удача, придет вдохновение и финансовое благополучие. Лучше всего в это время сменить работу или начать собственный бизнес — в этих сферах точно ожидается успех.

Тельцы

Представителям знака Тельца звезды сулят удачный июль. В это время им стоит планировать первый в году отпуск и рассчитывать на новые романтические знакомства. Кроме того, как раз в середине лета они поймут, какой цели хотят добиться и получат желаемое.

Близнецы

Для активных Близнецов Вселенная заготовила успешный август. В последних числах месяца стоит ждать интересных сюрпризов, а 30 августа на них свалится нежданная удача.

Раки

Ракам в 2021 году повезет даже дважды! В «их» месяце июле, а также в сентябре у них будет многое получаться. Стоит ждать приятных неожиданностей. Оба месяца идеально подходят для путешествий.

Львы

Львам будет благоволить июнь — именно в этом месяце у них есть все шансы завершить свой долгоиграющий и затратный проект. Возможно, наконец-то они смогут приобрести что-то очень дорогое. А где успех в финансах, там и щедрость в любви. В начале лета их ждет или судьбоносная встреча с будущей второй половинкой, или оживление в интимной сфере.

Девы

В самом начале осени — сентябре — Деву будут ждать милости со стороны их планеты-покровителя Меркурий, пишет «Вологда Поиск». На них буквально прольется дождь из денег, а также появятся новые и очень выгодные предложения по работе.

Весы

Весов удача будет поджидать в августе. Самые дорогостоящие поездки и покупки тоже лучше оставить на август. Во-первых, поспособствует экономия за зиму и весну. Во-вторых, в этом месяце им может крупно повезти.

Скорпионы

Уже в мае Скорпионов будет ждать удача во всех начинаниях. Удивительно, но им будет везти и в любви, и на работе, и даже в свободное время. Лучше всего отправиться в мае в путешествие, особенно за границу. А еще в мае могут посыпаться, как из рога изобилия, предложения с мощной прибавкой в зарплате и продвижением по карьерной лестнице.

Стрельцы

А Стрельцам стоит поторопиться — их счастливый месяц январь уже начался. До конца месяца можно начать планировать какие-то дела и менять свою жизнь. Пока что удача на их стороне!

Козероги

Козерогов удача ждет совсем скоро — в феврале. У них будет получаться совершенно все, даже самые смелые и амбициозные планы! И, что примечательно, на пути не будет ни завистников, ни препятствий.

Водолеи

Для представителей знака Водолея главным месяцем в году можно считать март. Именно с началом весны перед ними начнут открываться интересные перспективы и возможность выгодного вложения денег. Есть и обратная сторона у такой удачи — если не воспользоваться своим шансом, можно столкнуться с бедой и потерять сэкономленные средства по глупости.

Рыбы

Рыбам придется терпеливо ждать удачи до самого ноября. До этого у них будут только отдельные удачные дни, а вот финальный осенний месяц принесет успех во всех начинаниях. Скорее всего, их будут ждать интересные предложения по работе и рост благосостояния.

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