Пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет неожиданная любовь

В китайской астрологии 2021-й — год Быка. Он будет хорош не только для людей, рожденных под знаком животного-хозяина. Еще пятерым представителям зодиакальной дюжины повезет в эти 12 месяцев. Особый успех ждет их на любовном фронте.

Крыса

Их ждет непростой период, полный эмоциональной нагрузки. Но это не помешает Крысам активно флиртовать и заводить множество новых романтических знакомств.

Кролик

Кроликов ждет год развлечений и романтики. Также в этот период им стоит быть бдительными: неожиданные соблазны всегда будут где-то рядом.

Дракон

Их представители - одни из самых счастливых в 2021 году, все планеты будут на их стороне. Одиночки смогут обрести свою половинку. Одно условие — нужно чаще выходить из дома и не скрываться от общения.

Коза

Рожденные в год Козы получат в 2021-м большое количество ласки и нежности. Для них настанет время серьезных и ответственных отношений.

Собака

Те, кто рожден в год Собаки, буквально утонут в сюрпризах. Одиночкам пора отправиться в путешествие, где вероятность обрести свою любовь будет намного выше.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрологи дали совет представителям всех знаков зодиака, как разбогатеть в 2021 году. Звезды каждого наделили определенными чертами характера, подарили особые преимущества и немного удачи. Но у любого есть и слабые стороны, в том числе в плане отношений с деньгами.