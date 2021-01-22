Притягивают деньги: Самые богатые пары по знаку зодиака

В некоторых семьях достаток постоянно растет, в то время как иные каждый месяц гадают, как дотянуть до зарплаты. Астролог Анна Зорина раскрыла в Instagram, почему так происходит. По ее словам, есть шесть удачных сочетаний знаков зодиака, в союзах которых финансовое благополучие всегда будет стабильным.

Овен и Весы

В этой паре царит гармония и доверие. Оба знака не способны на уныние, а потому притягивают удачу. Экономией ни Весы, ни Овны не отличаются, зато умеют зарабатывать. Причем первые выступают в роли генераторов идей, как пополнить семейный бюджет, а вторые — гарантируют стабильность и постоянство.

Водолей и Стрелец

Самая перспективная пара. Представители обоих знаков способны заработать себе на жизнь самостоятельно, а в союзе только усиливают качества друг друга. При этом они успешно компенсируют недостатки партнера, которые, конечно же, имеются. Деньги к ним так и липнут! Оба — прирожденные бизнесмены, в тандеме распределяют обязанности: Стрельцы отвечают за переговоры с деловыми партнерами, а Водолеи обеспечивают техническую часть процесса.

Лев и Дева

Девы крайне осторожны и потому все контролируют. Львы же вдохновляют своего партнера на новые и новые достижения. Если вдруг у Девы закончатся идеи, Лев подкинет ей пару-тройку. В плане зарабатывания денег эта пара не самая успешная, но у нее определенно есть свои плюсы. Если Лев и Дева помогут друг другу избавиться от недостатков, их богатство может возрасти в разы.

Телец и Рыбы

Этот союз силен в плане творческого потенциала. Тельцы прекрасно ведут переговоры, владеют мастерством планирования. А Рыбы с удовольствием действуют, когда их партнер задает направление. И Тельцам это удается провернуть с ними лучше других. Если Рыбы будут следовать советам своей половинки и доверять ей, то вместе они могут достичь высокого уровня достатка. Проблема лишь в том, что у этой пары слабая совместимость в любовной сфере. Для долгосрочных отношений им требуется время и сильное желание с обеих сторон.

Близнецы и Рак

Эта пара сильна в своей духовной связи. Под влиянием Рака Близнецы находят спокойствие и направляют свою энергию на достижение совместного благополучия. Локомотивом в этом союзе выступают Раки, но Близнецы помогают им держаться выбранной линии и не скупятся на креативные идеи — как сделать семейную жизнь лучше.

Козерог и Скорпион

Оба знака имеют немало качеств, полезных для бизнеса: мудрость, трудолюбие, развитую интуицию, высокие амбиции. При этом у Козерогов больше выражена предприимчивость, а у Скоприонов — везение и талант. Как правило, они не работают вместе, а строят каждый свою карьеру. Но профит от работы оба направляют на развитие семьи.

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