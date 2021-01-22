Джо Байден, едва успев занять пост президента, оказался под угрозой импичмента. В американских городах с новой силой заполыхали беспорядки. На улицах звучат лозунги с призывом Байдену — уйти в отставку. Причем бунтовать вышли даже те, кто за него голосовал.

Кристина Федорова разбиралась, чем новый президент не угодил своим избирателям.

Этим утром в красной зоне Вашингтона — начали разбирать баррикады, выводить спецназ и военных. Досмотры водителей, остались, но проводят их местные полицейские. Единственной неприступной крепостью будет сам Капитолий, пока власти не рискуют снимать ограждения.

«Я живу всего в квартале отсюда, тут несколько дней была полная изоляция. Вообще никого не пускали. Сейчас все разбирают, но на сколько это затянется, непонятно», — говорит житель Вашингтона Кхан.

В других крупных штатах протестные акции лишь разгораются, число задержанных растет. В Портленде взяли под стражу восемь участников нападения на штаб-квартиру демократической партии, улицы в руинах после погромов и беспорядков.

Та же картина в Сиэттле, Денвере и Миннесоте, где бунтовать вышли те, кто еще недавно поддерживал Байдена. Теперь его приход к власти воспринимают вот так.

«Байден, проваливай! Убирайся отсюда!»

Сам Байден на беспорядки не реагирует. Слишком занят подписанием новых указов. Первое официальное обращение к нации он посвятил борьбе с пандемией, ужесточил меры, всех приезжих обязал отбывать карантин.

«Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тысяч», — подчеркнул президент.

А еще Байден продлил на пять лет ключевой договор по вооружениям. По данным агентства Associated Press, это предложение американская сторона планирует передать России уже в ближайшие часы.

Впрочем, едва избранное руководство США обозначило свой политический курс, как уже оказалось под угрозой отставки. Республиканка Марджори Грин, которую нещадно блокировал Twitter, все-таки добилась своего — запустила петицию и теперь через Конгресс пытается добиться свержения нового президента.

«Только что внесла в палату представителей статьи импичмента президенту Джо Байдену. Посмотрим, что из этого выйдет!» — заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Грин.

Зато импичмент Дональду Трампу, который теперь наслаждается игрой в гольф, откладывается. Лидер республиканцев предложил перенести этот вопрос на февраль.

Ну, а в западной прессе темой номер один остается не только смена хозяина, но и дизайна Белого Дома. Так выяснилось, что Байден убрал кнопку вызова диетической колы, которую по звонку приносили Дональду Трампу. А журнал Time поместил на обложку изображение разгромленного Овального кабинета. На полу мегафон, кепка со знаменитым лозунгом — «Сделаем Америку снова великой», и горы бумаг. В реальности, конечно, все по-другому. Кабинет тщательно вычистили, а у Байдена на столе только горстка его же указов.