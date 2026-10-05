Фура без водителя: когда беспилотники полностью вытеснят дальнобойщиков

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Автономные грузовики могут активнее выходить на российские дороги после 2027 года.

Заменят ли беспилотные грузовики дальнобойщиков в России

Фото: 5-tv.ru

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Логист Белоусов: беспилотники не заменят дальнобойщиков в ближайшие годы

Беспилотные грузовики могут активнее выходить на российские дороги после 2027 года. Однако массового исчезновения дальнобойщиков в 2027–2028 годах ожидать не стоит. Такой эксперт в области логистики Михаил Белоусов дал в беседе с Life.ru.

«Российская транспортная отрасль сама сталкивается с нехваткой квалифицированных водителей, поэтому на первом этапе беспилотные грузовики, скорее всего, будут не столько вытеснять людей, сколько помогать перевозчикам закрывать кадровый дефицит», — пояснил он.

По оценке Белоусова, автоматизация сначала затронет перевозки между постоянными пунктами загрузки и выгрузки. На таких направлениях заранее известны маршрут, дорожные условия и порядок работы.

Полностью заменить водителя сложнее. Он отвечает не только за движение фуры, но и за контроль размещения и крепления груза, оформление документов и взаимодействие с диспетчером. В нестандартных обстоятельствах ему приходится самостоятельно искать решение.

Дополнительные трудности создают климат и инфраструктура. Если грузовик остановится зимой на удаленном участке трассы при минус 30 градусах, человек может заменить колесо или договориться о ремонте. Автономной машине потребуются дистанционная поддержка и соответствующая инфраструктура.

Скорость внедрения беспилотников, считает эксперт, будет зависеть от развития технологий и экономической целесообразности. Профессия изменится постепенно: водителям понадобятся навыки работы с цифровыми системами и автоматизированным оборудованием.

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