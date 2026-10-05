Снова претендует Трамп? Что известно о Нобелевской неделе 2026

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Кто фигурирует в прогнозах и как проходит отбор — рассказали в материале 5-tv.ru.

Кто претендует на Нобелевскую премию 2026: что известно

Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

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Тема:
Нобелевская премия

Нобелевских лауреатов 2026 года начнут объявлять 5 октября

В Швеции 5 октября начинается Нобелевская неделя — имена лауреатов 2026 года будут объявлять в течение нескольких дней. В этом году размер премии вырос до 12 миллионов шведских крон (около 100 миллионов рублей), а сами номинации по-прежнему остаются тайной на протяжении полувека.

Какие ученые, писатели и общественные деятели являются претендентами, как проходит многоэтапный отбор и почему имена номинантов нельзя узнать сразу — в материале 5-tv.ru.

Кто может получить Нобелевскую премию

Официальные списки номинантов на Нобелевскую премию 2026 года пока закрыты. Информация о кандидатах становится доступна только через 50 лет. Нынешние прогнозы строятся на оценках ученых, экспертов и букмекерских платформ.

В числе обсуждаемых претендентов на премию по физиологии и медицине называют Светлану Мойсов из США, Йенса Юуля Хольста из Дании и Даниэля Друкера из Канады. Их работы связаны с исследованием GLP-1 и разработкой препаратов для лечения диабета и ожирения (по типу Ozempic и Mounjaro).

Также внимание специалистов привлекают американец Эммануэль Миньо и японец Масаши Янагасава, открывшие орексин и исследовавшие его роль в регуляции сна и бодрствования.

Еще одна группа ученых из США — Джеймс Фудзимото, Дэвид Хуанг и Эрик Свонсон — связана с созданием технологии оптической когерентной томографии (это метод диагностики, который позволяет получить послойное изображение структур глаза с микронной точностью).

В литературе среди возможных претендентов обсуждаются китайская писательница Цань Сюэ, японский автор Харуки Мураками и болгарский писатель Георги Господинов.

В химии внимание привлекает Питер Каллис, связанный с технологией доставки липидных наночастиц для мРНК-вакцин.

Среди возможных кандидатов на премию по физике называют британского ученого Джона Пендри, известного исследованиями метаматериалов и концепции «плащей-невидимок».

Кто претендует на Нобелевскую премию мира

Особое внимание традиционно приковано к Нобелевской премии мира. В 2026 году зарегистрировано 287 кандидатов: 208 человек и 79 организаций.

Среди обсуждаемых претендентов называют угандийскую климатическую активистку Ванессу Накате.

Также в прогнозах фигурируют суданские Emergency Response Rooms — децентрализованные сети взаимопомощи и волонтерские группы.

Кроме того, среди возможных кандидатов упоминаются Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

В числе политических фигур называют президента США Дональда Трампа. В 2025 году он также претендовал на эту премию, однако не получил ее.

Как выбирают Нобелевских лауреатов

Процедура начинается задолго до объявления победителей. Примерно с сентября по октябрь Нобелевские комитеты направляют около трех тысяч конфиденциальных приглашений ученым, профессорам, членам национальных академий и бывшим лауреатам.

Самостоятельно выдвинуть себя на премию нельзя. До 31 января следующего года комиссии принимают предложения, после чего в каждой категории формируется длинный список, обычно включающий от 250 до 350 имен.

С февраля по май комитеты изучают кандидатуры и сокращают список примерно до 15–20 претендентов.

Затем к работе подключаются независимые специалисты из разных стран, которые оценивают научные результаты, открытия или литературные произведения кандидатов.

С июня по сентябрь эксперты готовят заключения, которые становятся основой для окончательных рекомендаций. В октябре проходит голосование.

Лауреата определяют простым большинством голосов. Решение не подлежит обжалованию.

При этом будущему победителю обычно сообщают о награде лишь за несколько минут до официального объявления.

Информация о номинациях, обсуждениях и кандидатах остается закрытой в течение 50 лет. Такая система должна защищать процедуру от внешнего давления и конфликтов, а спустя полвека документы становятся доступными для изучения историками.

Когда объявят лауреатов в 2026 году

Нобелевская неделя продлится с 5 по 12 октября. Даты, в которые пройдут вручения премий:

  • 5 октября — физиология и медицина;
  • 6 октября — физика;
  • 7 октября — химия;
  • 8 октября — литература;
  • 9 октября — Нобелевская премия мира;
  • 12 октября — премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Сколько получат лауреаты Нобелевской премии

В 2026 году размер каждой Нобелевской премии увеличен до 12 миллионов шведских крон. Повышение связано с 125-летием Нобелевского фонда.

Основой финансовой системы премии стало завещание Альфреда Нобеля. В 1895 году он передал фонду около 31 миллионов шведских крон (около 258 миллионов рублей) — примерно 94% своего состояния.

Позднее правила управления капиталом изменились. В 1953 году фонду разрешили инвестировать средства не только в надежные ценные бумаги, но и в акции и недвижимость.

Сегодня стоимость инвестированного капитала превышает 6,7 миллиарда шведских крон (около 55,7 миллиарда рублей).

Около 55% портфеля составляют акции, еще 25% приходится на альтернативные инвестиции, около 10% — на недвижимость и еще 10% — на облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью.

Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля имеет отдельный источник финансирования. Средства на нее ежегодно предоставляет Банк Швеции.

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