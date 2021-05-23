За бедного? Ни за что! Решетова рассказала о своих требованиях к мужчинам

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Егор Измалкин
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Модель считает, что возлюбленный должен быть сильнее ее во всем.

За бедного? Ни за что! Решетова рассказала о своих требованиях к мужчинам

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына — модель Анастасия Решетова — заявила, что ни за что не вышла бы замуж за бедного мужчину. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

«Мужчина должен быть сильнее меня по всем параметрам, в том числе финансовым. Но если бы мой муж обеднел в момент, то я бы от него не ушла, и мы постарались бы вырулить это вместе», — призналась девушка.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия также рассказала, что у нее была тяжелая юность — из-за конфликтов с отцом-полковником ей даже приходилось сбегать из дома. Однако, сейчас модель благодарна родителям за то, как они ее воспитали. Девушка уже не обижается на резкую критику, которую ей приходилось выслушивать от родственников.

Известно, что осенью 2020 года Решетова рассталась с Тимати после шести лет отношений и рождения сына Ратмира.

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