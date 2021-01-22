Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию

Бари Алибасов оказался в реанимации. Как стало известно 5-tv.ru, продюсера группы «На-На» в лечебное учреждение в отделение наркологии привез сын — Бари-младший.

Врачи, осмотрев Алибасова, приняли решение о его госпитализации в реанимацию. Предварительно, ему стало плохо после длительного употребления алкоголя.

Состояние музыканта сильно ухудшилось за последние три недели. По словам очевидцев, он плохо стоит на ногах и один раз упал с лестницы, сильно ударившись.

Сейчас ему будут делать энцефалограмму головного мозга, капельницы, анализы.