Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию

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Нюра Незванова
Эксклюзив 2 282

В лечебное учреждение продюсера группы «На-На» привез его сын.

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Бари Алибасов оказался в реанимации. Как стало известно 5-tv.ru, продюсера группы «На-На» в лечебное учреждение в отделение наркологии привез сын — Бари-младший.

Врачи, осмотрев Алибасова, приняли решение о его госпитализации в реанимацию. Предварительно, ему стало плохо после длительного употребления алкоголя.

Состояние музыканта сильно ухудшилось за последние три недели. По словам очевидцев, он плохо стоит на ногах и один раз упал с лестницы, сильно ударившись.

Сейчас ему будут делать энцефалограмму головного мозга, капельницы, анализы.

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Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию

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