Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию
В лечебное учреждение продюсера группы «На-На» привез его сын.
Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru
Бари Алибасов оказался в реанимации. Как стало известно 5-tv.ru, продюсера группы «На-На» в лечебное учреждение в отделение наркологии привез сын — Бари-младший.
Врачи, осмотрев Алибасова, приняли решение о его госпитализации в реанимацию. Предварительно, ему стало плохо после длительного употребления алкоголя.
Состояние музыканта сильно ухудшилось за последние три недели. По словам очевидцев, он плохо стоит на ногах и один раз упал с лестницы, сильно ударившись.
Сейчас ему будут делать энцефалограмму головного мозга, капельницы, анализы.
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