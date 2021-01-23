Протестующие жестоко избили человека на незаконной акции в Москве. Видео инцидента распространилось по Telegram-каналам.

На кадрах видно, как разъяренные активисты снимают с фонаря молодого человека, а затем набрасываются на него. Сообщалось, что пострадавший был противником блогера Алексея Навального. Митингующие избивали мужчину руками и пинали ногами.

К счастью, вскоре ему на помощь подоспели несколько человек из толпы. Защитники требовали прекратить истязания, взывая к совести.

«Не будьте как звери! Не убейте!» — кричали они.

Кроме этого, появилась информация о ряде провокаций со стороны митингующих. Ярые активисты начали бросать яйца и другие предметы в правоохранителей. Один из участников несанкционированной акции нанес удар ногой полицейскому, а затем попытался скрыться в толпе.

К этой минуте известно о десятках задержанных на незаконной акции на Пушкинской площади. Среди них есть несовершеннолетние.

Прокуратура и Министерство внутренних дел РФ предупредили россиян об ответственности за участие в незаконных акциях на территории страны 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о готовности пресекать попытки несанкционированных митингов. А Следственный комитет России и Верховный суд поддержали законопроект о введении уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за склонение подростков к участию в незаконных митингах. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он предложил внести изменения в статью «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний».

Стражи порядка призывают наших соотечественников не поддаваться на провокации и игнорировать несанкционированные митинги. Кроме прочего, все без исключения россияне обязаны соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.

В сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Подростков начали призывать выйти на несогласованные акции. Манипулировать детьми пытаются в основном через популярные социальные сети — «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Организаторы митингов, судя по всему, попросту боятся, что взрослая аудитория уже составила собственное мнение о происходящих событиях. Они полагают, что детей можно обмануть и использовать как «живой щит». Роскомнадзор и прокуратура предостерегли популярные соцсети о недопустимости публикации подобных призывов. В МВД РФ, в свою очередь, указали, что полиция привлечет к ответственности за противоправные действия еще до проведения акций.

Блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Тогда ему был назначен испытательный срок — пять лет.

Также в отношении Навального возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму порядка 365 миллионов рублей. Часть этих средств, собранных с граждан, по версии следствия, были потрачены на личные нужды блогера, который является руководителем этих организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину с детской коляской заметили среди протестующих на Пушкинской площади.