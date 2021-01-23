Сотрудника ОМОН избила толпа протестующих в Москве

В Москве участники незаконных акций избили сотрудника ОМОН.

В ролике видно, как полицейские задерживают одного из нарушителей порядка. В этот момент толпа разъяренных активистов набрасывается на одного правоохранителей. Протестующим удалось повалить стража порядка на асфальт, после чего они начали бить его ногами, пытаясь попасть по голове.

Особенную активность при этом проявляет мужчина в черной шапке, который даже не пытался скрыть свое лицо.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, дети и подростки, которых было довольно много на незаконных акциях, рассказывали, что пришли сюда в основном из любопытства, многим надоело сидеть дома из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В то же время в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отметили корректное поведение полицейских на незаконной протестной акции в Москве. Росгвардия в свою очередь раздавала протестующим маски и поила их чаем.

Призывы выйти на несанкционированные акции 23 января распространяли сторонники блогера Алексея Навального, который был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Поводом стали систематические нарушения им правил условного срока.

Ранее блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Ему был назначен испытательный срок — пять лет.

Также в отношении блогера возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований его организациям на сумму около 365 миллионов рублей. Следствие считает, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Сейчас Навальный заключен под стражу до 15 февраля, 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.