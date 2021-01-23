«Маленький дирижер»: Арсений Шульгин показал крохотную внучку Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал в разделе сторис в Instagram видео с новорожденной дочкой Селин. Малышка появилась на свет прямо в новогоднюю ночь. Судя по кадрам, девочку, которой нет еще и месяца, уже начали приобщать к прекрасному.

На кадрах Селин, укутанная розовым пледом, лежит в электронной колыбели и слушает классическую музыку. Ребенок машет в такт композиции крошечной ручкой. Сразу видно — внучка певицы.

Также Арсений показал, как дочь крепко ухватила его за руку маленькой ладошкой.

«Пальчики сладенькие. Теперь особенно люблю выходные дни», — написал сын Валерии.

После рождения малышки, молодой папа почувствовал на себе ответственность за новую жизнь и еще активнее взялся за свой бизнес. Теперь ему еще чаше приходится уезжать по работе. Именно поэтому каждый выходной с Селин для него на вес золота, пишет «Экспресс газета».

22-летний Арсений Шульгин — младший из троих детей певицы Валерии. Несмотря на это, он первым из ее наследников женился и стал отцом. Его жене Лиане недавно исполнилось 23 года. Свою дочь пара назвала Селин — это сочетание их собственных имен.

Ранее 5-tv.ru писал про критику сына Валерии, который отправился отдыхать один сразу после рождения ребенка.