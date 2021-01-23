«Маленький дирижер»: Арсений Шульгин показал крохотную внучку Валерии

|
Анна Васильева
1 031

Новоиспеченный отец просто в восторге от Селин, которой нет еще и месяца.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал в разделе сторис в Instagram видео с новорожденной дочкой Селин. Малышка появилась на свет прямо в новогоднюю ночь. Судя по кадрам, девочку, которой нет еще и месяца, уже начали приобщать к прекрасному.

На кадрах Селин, укутанная розовым пледом, лежит в электронной колыбели и слушает классическую музыку. Ребенок машет в такт композиции крошечной ручкой. Сразу видно — внучка певицы. 

Также Арсений показал, как дочь крепко ухватила его за руку маленькой ладошкой.

«Пальчики сладенькие. Теперь особенно люблю выходные дни», — написал сын Валерии.

После рождения малышки, молодой папа почувствовал на себе ответственность за новую жизнь и еще активнее взялся за свой бизнес. Теперь ему еще чаше приходится уезжать по работе. Именно поэтому каждый выходной с Селин для него на вес золота, пишет «Экспресс газета».

22-летний Арсений Шульгин — младший из троих детей певицы Валерии. Несмотря на это, он первым из ее наследников женился и стал отцом. Его жене Лиане недавно исполнилось 23 года. Свою дочь пара назвала Селин — это сочетание их собственных имен.

Ранее 5-tv.ru писал про критику сына Валерии, который отправился отдыхать один сразу после рождения ребенка.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.36
0.99 90.41
1.44
«Не везет мне в смерти, повезет в любви»: в чем успешен каждый знак зодиа...

Последние новости

14:41
В Совфеде обвинили зарубежные спецслужбы в причастности к незаконным акциям
14:24
«Просто голодание»: Алла Довлатова назвала свой максимальный вес без диет
14:05
Полицейские извинились перед женщиной, пострадавшей на незаконной акции в Петербурге
14:04
UFC опубликовал видео победного нокаута Порье в бою с Макгрегором
13:47
Установлены различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас
13:34
«У нас это не работает»: Милонов о жалобах женщин на домашнее насилие

Сейчас читают

«Не везет мне в смерти, повезет в любви»: в чем успешен каждый знак зодиака
ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача на неделе с 25 по 31 января
Глаза б мои тебя не видели! Как развестись дистанционно?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Первые шаги в качестве сенатора Байден сделал еще в советском Ленинграде
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака