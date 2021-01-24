Актриса Екатерина Климова и актер Игорь Петренко были в браке десять лет. За это время у пары родились два сына — Матвей и Корней. Но семья распалась в июле 2014 года. Оба артиста нашли новых возлюбленных. И если Климовой после этого пришлось пережить еще один развод, то Петренко счастлив в браке с молодой женой Кристиной Бродской.

Петренко и Бродская поженились в 2016 году. У супругов родились трое детей, все — девочки. Их воспитание занимает много времени. Из-за этого пара редко выходит в свет. Именно поэтому их появление на красной ковровой дорожке премии «Золотой орел» стало настоящим событием, пишет «Утро.ру».

Актер разместил в разделе сторис в своем Instagram снимок с женой. На нем Петренко в черном смокинге, а его спутница в темно-синем платье с бахромой.

Instagram @ikpetrenko

Известная российская актриса Екатерина Климова была замужем трижды. Последним супругом — Гелой Месхи — звезда развелась в 2019 году. С тех пор поклонники стараются пристально следить за личной жизнью кумира, однако никаких намеков на новый роман они не обнаружили. Судя по всему, на любовном фронте у светской львицы все спокойно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова показала, как ее пятилетняя дочка наряжает елку. Малышка Бэлла уже давно покорила фанатов знаменитости своей красотой и обаянием.