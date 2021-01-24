Алла Пугачева отписалась от Филиппа Киркорова в соцсетях

Певица Алла Пугачева отписалась от экс-супруга Филиппа Киркорова в Instagram. Такой новостью поделилась с подписчиками на своем Telegram-канале «Кровавая барыня» ведущая Ксения Собчак. В качестве доказательств она приложила скриншот с подтверждением отписки.

«Отписалась от Киркорова. Вот тебе бабка и Юрьев День!» — написала она.

Telegram @bloodysx

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. При этом с 2001 года Примадонна встречалась с будущим «преемником» Киркорова — Максимом Галкиным. Несмотря на развод, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения.

В 2011 году у Киркорова родилась первая дочь от суррогатной матери. Девочку назвали Аллой-Викторией в честь Пугачевой и покойной бабушки исполнителя. По слухам, именно Киркоров посоветовал Пугачевой и Галкину агентство по суррогатному материнству. Звезды много общались, а их дети росли вместе.

Но в последние пару лет фанаты заметили охлаждение отношений Киркорова и Пугачевой. Причина неизвестна, но они перестали встречаться. В 2020 году близнецов Гарри и Лизы Галкиных не было на дне рождении Аллы-Виктории — а там собрались почти все отечественные знаменитости с детьми.

Вероятно, Алла Пугачева за что-то обиделась на Филиппа Киркорова. Недавно на эту тему говорил и ведущий Андрей Малахов. Он также был близок к окружению Примадонны, а теперь они не общаются. Он отметил, что переживать по этому поводу не стоит ни ему, ни Киркорову.

«Ему (Киркорову — Прим.ред.) нужно идти дальше. Молодой, успешный, популярный, с миллионами просмотров, востребованный исполнитель не может превратить свою жизнь в копание в прошлом и разбирать, почему, как это произошло, почему мы расстались, десять лет назад, а все сидеть, копаться. Ну, это какой-то бред», — сказал Андрей Малахов.

При этом с дочерью Примадонны, бывшей падчерицей — Кристиной Орбакайте — Киркоров продолжает общаться. Они часто встречаются в Майами. Киркоров проводит там часть года в роскошном особняке, а Орбакайте живет во Флориде с мужем и дочерью.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров провели новогодние праздники вместе.