Тело пациента с СОVID-19 с ножом в сердце обнаружили в больнице Петербурга

Труп инфицированного коронавирусом пациента с ножом в сердце утром 23 января нашли в больнице Святого Георгия на Северном проспекте Петербурга. Мертвого 67-летнего мужчину обнаружил один из врачей во время утреннего обхода больных.

Как стало известно 5-tv.ru, у убитого был подтвержденный COVID-19. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии в больнице Выборгского района города, лежал в двухместной палате.

Сосед убитого — мужчина 1973 года рождения, также житель Петербурга. У него были взяты образцы ногтевых пластин, отпечатки пальцев и биоматериал для анализа.

Правоохранительные органы изъяли из палаты нож, которым, предположительно, было совершено убийство, и телефон iPhone 5.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Кубани четыре дня жил с телом убитого им родного брата.