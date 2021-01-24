Тело пациента с СОVID-19 с ножом в сердце обнаружили в больнице Петербурга

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Анастасия Шадская
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ЧП произошло 23 января в Выборгском районе Северной столицы.

Тело пациента с СОVID-19 с ножом в сердце обнаружили в больнице Петербурга

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Труп инфицированного коронавирусом пациента с ножом в сердце утром 23 января нашли в больнице Святого Георгия на Северном проспекте Петербурга. Мертвого 67-летнего мужчину обнаружил один из врачей во время утреннего обхода больных.

Как стало известно 5-tv.ru, у убитого был подтвержденный COVID-19. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии в больнице Выборгского района города, лежал в двухместной палате.

Сосед убитого — мужчина 1973 года рождения, также житель Петербурга. У него были взяты образцы ногтевых пластин, отпечатки пальцев и биоматериал для анализа.

Правоохранительные органы изъяли из палаты нож, которым, предположительно, было совершено убийство, и телефон iPhone 5.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Кубани четыре дня жил с телом убитого им родного брата.

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