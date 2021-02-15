«Работайте, ребята!» — В США поддержали действия полицейских РФ по прекращению беспорядков

Светлана Шевченко
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Слова поддержки были высказаны в Telegram-канале Police frequency и сопровождены эпизодами насилия со стороны участников незаконных акций в отношении правоохранителей.

«Работайте, ребята!» — В США поддержали действия полицейских РФ по прекращению беспорядков

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Американские полицейские одобрительно высказались о действиях российских коллег в ходе беспорядков, которые происходили в городах России в минувшую субботу, 23 января.

«От обледенелых улиц Дальнего Востока до крупных площадей Москвы и Санкт-Петербурга — тысячи россиян вышли в поддержку арестованного мошенника Алексея навального в субботу», — так поэтично полицейские США начали свое обращение в Telegram-канале Police frequency.

Пост они сопроводили эпизодами насилия со стороны участников незаконных акций в отношении правоохранителей.

«От полиции США к полиции РФ: работайте, братья, иначе у вас будет так же как у нас», — подчеркнули они, добавив для более четкого понимания видео, где в американском Кеноше протестующие забрасывали припаркованные автомобили «коктейлями Молотова» и разбивали стела бейсбольными битами.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, несанкционированные акции протеста состоялись в разных городах России 23 января. Граждан принять в них участие призывал дважды судимый блогер Алексей Навальный. В МВД РФ неоднократно предупреждали о недопустимости вовлечения в незаконные мероприятия не только граждан, но и детей. А также в министерстве напоминали об ответственности за применение насилия и провокаций в адрес силовиков.

По факту вовлечения в незаконные акции несовершеннолетних Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также открыты уголовные дела по двум статьям по фактам нападений протестующих на силовиков.

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