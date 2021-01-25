Борис Корчевников рассказал о первой и единственной свадьбе Ефима Шифрина

Телеведущий Борис Корчевников раскрыл одну из главных тайн артиста эстрады Ефима Шифрина. Оказывается, юморист был женат в молодости. Об этом стало известно в эфире программы «Судьба человека».

«В 26 лет я пережил опыт, который принято называть главным в жизни, и из-за которого я до сих пор живу в одиночестве. Я женился», — процитировал артиста Корчевников.

По словам Корчевникова, многие до сих пор уверены, что Шифрин никогда не был женат. В конце беседы журналист решил узнать у 64-летнего юмориста, почему его брак распался. Корчевников спросил у Шифрина, почему тот навсегда вычеркнул экс-супругу из жизни. Но на этот вопрос артист не ответил.

Известно, что Ефим Шифрин увлекается бодибилдингом уже почти четверть века — с 40 лет. В 2006 году он получил диплом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни. А подтолкнула к спорту его Алла Пугачева. Во время первой встречи с юмористом примадонна отметила, что он выглядит старше своих лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ефим Шифрин напугал фанатов видеороликом тренировки со штангой.