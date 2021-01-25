«Саша виноват»: Алферова назвала истинную причину развода с Абдуловым

Брак с кумиром миллионов, актером Александром Абдуловым для скромной Ирины Алферовой был настоящим испытанием. Но раскрывать подробности этих отношений звезда не решалась долгие годы. На откровенный разговор накануне ее вывел телеведущий Андрей Малахов. В беседе актриса заявила: в разводе виноват лишь бывший супруг.

Ирина призналась, что постоянно терпела истерики любимого Саши и не знала, как с этим бороться. Скандалы происходили и дома, и в театре, и на съемочной площадке. Со слов актрисы, в один прекрасный день под наплывом эмоций Абдулов выбежал из квартиры, захлопнул дверь и… больше не вернулся. Никогда. Так неоднозначно и больно закончился этот роман.

«(Виноват - Прим. ред.) Саша, конечно. Он умер и мы даже не поговорили. Мы снимались, играли, он все время был недоволен. Я играла спокойно, а его это бесило. Он истерил, а я начинала плакать», — с грустью вспоминала Алферова.

В официальном браке с Александром она прожила с 1976 по 1993 год. Удивительно, но Абдулов даже был инициатором венчания. Несмотря на клятвы в вечной любви и верности, звезды все же разошлись. Наследников влюбленные так и не родили.

Счастье и спокойствие Ирина обрела лишь выйдя замуж за актера Сергея Мартынова, напоминает ФАН.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото приемного сына Ирины Алферовой, впервые появившегося на телевидении.