Ирина Алферова впервые показала взрослого приемного сына
Александр был еще совсем ребенком, когда потерял родную маму. Но знаменитая тетя не бросила его в беде.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Народная артистка РФ, актриса Ирина Алферова впервые показала миру своего приемного сына. Вместе со звездой кинематографа Александр принял участие в шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».
Судьбе молодого мужчины не позавидуешь: любимая мама Татьяна — старшая сестра Алферовой — скончалась от цирроза печени. Мальчику тогда было всего 11 лет. Не раздумывая ни секунды, Ирина приютила племянника в собственном доме.
«Мне повезло. Меня заранее подготовили. С детства я называл Иру мамой. У меня была мама Таня и мама Ира. В такой ситуации многие могут чувствовать себя… бедными родственниками. А у меня все наоборот: было в три раза больше внимания, и так до сих пор», — делился своей историей Александр.
Не было проблем у подростка и с родной дочкой звезды — Ксенией. Алферова-младшая призналась: она была очень рада, когда узнала, что Саша будет проживать вместе с ней.
«Я всегда выпрашивала себе мальчика — брата. И когда Таня забеременела, когда у нее появился Саша — это мне родили брата», — смеясь, вспоминала Ксения.
Забота и внимание любящих женщин помогли Александру пережить смерть родной матери. Он привык к новым условиям, по окончании школы самостоятельно поступил в вуз на юридический факультет, сегодня специализируется на копирайтинге, пишет «Экспресс-газета».
И пускай приемный сын уже вполне состоявшийся человек, 69-летняя Ирина Алферова до сих пор позволяет себе маленькую слабость — актриса регулярно привозит наследнику супы. Александр, впрочем, не противится.
«Самый любимый — куриный с лапшой!» — улыбается он.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему распался брак Ирины Алферовой с кумиром миллионов — актером Александром Абдуловым.
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