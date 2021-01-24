Ирина Алферова впервые показала взрослого приемного сына

Народная артистка РФ, актриса Ирина Алферова впервые показала миру своего приемного сына. Вместе со звездой кинематографа Александр принял участие в шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

Судьбе молодого мужчины не позавидуешь: любимая мама Татьяна — старшая сестра Алферовой — скончалась от цирроза печени. Мальчику тогда было всего 11 лет. Не раздумывая ни секунды, Ирина приютила племянника в собственном доме.

«Мне повезло. Меня заранее подготовили. С детства я называл Иру мамой. У меня была мама Таня и мама Ира. В такой ситуации многие могут чувствовать себя… бедными родственниками. А у меня все наоборот: было в три раза больше внимания, и так до сих пор», — делился своей историей Александр.

Скриншот с передачи «Привет, Андрей!»

Не было проблем у подростка и с родной дочкой звезды — Ксенией. Алферова-младшая призналась: она была очень рада, когда узнала, что Саша будет проживать вместе с ней.

«Я всегда выпрашивала себе мальчика — брата. И когда Таня забеременела, когда у нее появился Саша — это мне родили брата», — смеясь, вспоминала Ксения.

Забота и внимание любящих женщин помогли Александру пережить смерть родной матери. Он привык к новым условиям, по окончании школы самостоятельно поступил в вуз на юридический факультет, сегодня специализируется на копирайтинге, пишет «Экспресс-газета».

И пускай приемный сын уже вполне состоявшийся человек, 69-летняя Ирина Алферова до сих пор позволяет себе маленькую слабость — актриса регулярно привозит наследнику супы. Александр, впрочем, не противится.

«Самый любимый — куриный с лапшой!» — улыбается он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему распался брак Ирины Алферовой с кумиром миллионов — актером Александром Абдуловым.