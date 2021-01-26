Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько

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Светлана Шевченко
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Российскому государственному деятелю и дипломату было 64 года.

Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Умер экс-руководитель аппарата правительства и бывший вице-премьер Сергей Приходько. Российскому государственному деятелю и дипломату было 64 года. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе кабинета министров.

По данным издания «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к семье, Приходько долго болел. О причинах смерти пока не сообщается.

В 80-е года Сергей Приходько работал дежурным референтом и атташе посольства СССР в Чехословацкой республике. Позднее перешел в управление социалистических стран Европы МИД СССР. В конце 90-х чиновника приглашают на работу помощником президента РФ. Уже через год он становится замруководителя администрации главы государства.

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