«Я тебя зарежу»: солист Мариинки рассказал, как отбивался от вооруженной ножом жены

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич рассказал, как ему чудом удалось избежать смерти и серьезных травм в противостоянии с собственной женой, напавшей на него с ножом. Артист признался, что побои от своей супруги он терпит регулярно.

«Она бросается на меня с кулаками последние полтора года. Думал, послеродовая депрессия. Ребенку сейчас 17 месяцев», — поделился Шмулевич с 5-tv.ru.

Артист рассказал, что пытался лечить супругу у психиатров, и они предупреждали, что вспышки агрессии у нее — это «не совсем психозы, а скорее характер».

«Постоянные попытки влезть в конфликт с ее стороны. Я получаю по голове постоянно, причем это происходит необязательно в алкогольном опьянении. Просто может что-то произойти и мне прилетает удар», — пожаловался артист.

Он признался, что агрессия в супруге просыпается в основном под действием алкоголя, но контролировать ее он не может, так как поздно возвращается с работы. При этом истерики у женщины возникают на почве ревности: Шмулевич пояснил, что в силу профессии часто бывает на гастролях, допоздна задерживается на репетициях и спектаклях.

В тот день, когда конфликт дошел до поножовщины, супруга артиста снова была нетрезва. Хотя Шмулевич отмечает, что выпила она всего две банки пива. Артист вспоминает, что в течение вечера у жены несколько раз происходили истерики, в одну из которых она сама вызвала полицию. Приехавшим стражам порядка она заявила, что муж ее бьет. Удостоверившись, что это не так, полицейские уехали.

После этого женщина вроде бы успокоилась, однако через некоторое время гнев в ней вспыхнул с новой силой.

«Опять началась истерика, опять накинулась с кулаками, я уже не реагирую, отхожу <…> Потом вдруг неожиданно она вскакивает с ножом: „я тебя убью, я тебя зарежу“ <…> Она на меня налетела, порезала со спины. Потом я ее оттолкнул, она меня порезала вот здесь. А потом она просто взяла и воткнула сюда. Мне потом зашивали», — рассказал мужчина, показывая места на теле, где его достала ножом разъяренная супруга.

Шмулевич признался, что, пытаясь отнять нож у жены, он несколько раз ударил ее, но это было исключительно самообороной. Закончилось все тем, артист все же вырвал у супруги нож, а она, убежав в ванную, снова сама вызвала полицию.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в квартире баса Павла Шмулевича произошла потасовка, едва не закончившаяся трагически. У артиста зафиксировали несколько ножевых ранений.